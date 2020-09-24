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24 сентября 2020, 10:02 1

Эксперты рассказали, в каких городах ждут на "грязную" избирательную кампанию

24 сентября 2020, 10:02 1
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Горячее всего будут бороться за "стратегические" города
Горячее всего будут бороться за "стратегические" города
Фото: из открытых источников
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В крупных областных центрах ожидается самая конкурентная и "грязная" избирательная кампания во время местных выборов. При этом в Днепре и Закарпатье кампании могут быть самыми проблемными.

Как передает RegioNews, такое мнение высказали эксперты и политологи в комментарии "РБК-Україна".

Так, по мнению Костя Бондаренко, наибольшая борьба традиционно проходит через главные стратегические города.

Их у нас семь: Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, Запорожье, Днепр и Львов. Возможно, еще к этому списку добавится Винница", - сказал он.

При этом в большинстве этих городов борьба развернется за контроль над горсоветом. За кресло мэра социология показывает здесь большой отрыв действующих городских голов.

Конфликтную ситуацию ожидают в Днепре, там расположены предприятия богатейших людей Украины, а контроль над местной властью облегчит им ведение бизнеса.

Например, с одной стороны Филатов и Корбан, с другой - Коломойский со своими людьми, с третьей - Петровский, который также проявляет интерес к политике в регионе", - добавил Бондаренко.

В то же время, в Киеве сразу три политсилы будут соревноваться за создание коалиции в горсовете - "УДАР", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Также эксперты опасаются, что одними из наиболее проблемных кампаний могут стать выборы на Закарпатье, где уже председатель ОГА Алексей Петров заявил о подготовке "сеток" по подкупу избирателей.

Кроме того, там уже зафиксирован факт избиения потенциального кандидата, он попал в больницу. Также нам поступала информация, когда возможные кандидаты массово отказываются баллотироваться из-за давления. В перспективе это может быть очень горячий регион", - сказал председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Напомним, ранее стало известно, сколько общественных организаций будут наблюдать за местными выборами.

выборы политика мэр ЦИК Кандидат КИУ
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