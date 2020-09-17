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Віктор Таран політолог [email protected]
17 вересня 2020, 15:30 9

Що показав №1 "Голосу", представлений до Київради

17 вересня 2020, 15:30 9
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Незважаючи на особисту симпатію до "ЄС" та "Голосу", мушу визнати - вчорашні списки "ЄС" та представлений перший номер "Голосу" до Київради мене розчарували
Незважаючи на особисту симпатію до "ЄС" та "Голосу", мушу визнати - вчорашні списки "ЄС" та представлений перший номер "Голосу" до Київради мене розчарували
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Списки і кандидати продемонстрували - ці партії розцінюють київські перегони, як майданчик для всеукраїнських змагань, а не для розбудови столиці. У першій десятці ЄС - військові, блогери, лідерка всеукраїнської молодіжки. Хто завгодно крім людей, які займаються урбаністикою, проблемами міста, або київською тематикою.

Те саме з "Голосом". Якщо кандидат іде на мери він зобов'язаний очолювати список! Тому те, що перший номер "Голосу" Нефьодов, а не Притула демонструє, що Сергій не збирається, а ні в Київраду, а ні займатися проблемами киян, а отже лозунг "я тут живу" тепер опоненти з радістю використають проти нього і партії "Голос" (груба помилка технологів "Голосу", які придумали такий слоган кампанії).

Чому так? Тому що у Притули інше надважливе завдання. Засвітитися на київських виборах, щоб в подальшому "витягувати" "Голос" на загальнонаціональному рівні. Вчорашня соціологія Групи "Рейтинг" дає йому підтримку на Всеукраїнському рівні 3,6%, а це більше ніж останні Всеукраїнські рейтинги "Голосу". В принципі логічно - в умовах падіння рейтингів "Голос" просто не має права "закопувати такий актив в київську муніципальну політику".

На фоні мого особистого розчарування першої десятки "ЄС" та першого номеру "Голосу" чекаю для аналізу яких кандидатів висунуть інші партії: УДАР, "Слуги", "Батьківщина", ОПЗЖ, "Перемога Пальчевського", "Пропозиція", "партія Берези" та інші учасники перегонів

Спостерігаємо.

вибори ЄС Слуга народа ОПЗЖ Голос Максим Нефьодов УДАР Сергій Притула
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