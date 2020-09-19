В Україні зареєстрували перших кандидатів в мери Києва і Полтави

Одному з кандидатів у мери столиці відмовили

Одному з кандидатів у мери столиці відмовили

Фото: з відкритих джерел

Територіальні виборчі комісії зареєстрували перших кандидатів в мери Києва і Полтави.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані тервиборчкомів.

Так, напередодні ввечері, київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала першого кандидата на посаду мера столиці - Андрія Пальчевського.

На засіданні тервиборчкому розглянув документи ще одного з бажаючих балотуватися в мери столиці громадянина - Бориса Сахно і відмовив у реєстрації кандидату, оскільки серед представлених в тервиборчком документів не подано документ про внесення грошової застави.

Також тервиборчком зареєструвала офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "Опора".

У той же час, полтавська територіальна виборча комісія зареєструвала перших чотирьох кандидатів на посаду міського голови:

Бублик Юрій – від партії "Свобода”.

Мамай Олександр – від партії "За майбутнє”

Удовіченко Олександр – від партії "Рідне місто”.

Шупта Валерій – від партії "Воля”.

Нагадаємо, в Україні понад 100 тисяч осіб змінили виборчу адресу, найбільше виборчих адрес змінено в Києві, а також у Київській та Одеській областях.