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19 вересня 2020, 10:43 3

В Україні зареєстрували перших кандидатів в мери Києва і Полтави

19 вересня 2020, 10:43 3
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Одному з кандидатів у мери столиці відмовили
Одному з кандидатів у мери столиці відмовили
Фото: з відкритих джерел
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Територіальні виборчі комісії зареєстрували перших кандидатів в мери Києва і Полтави.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані тервиборчкомів.

Так, напередодні ввечері, київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала першого кандидата на посаду мера столиці - Андрія Пальчевського.

На засіданні тервиборчкому розглянув документи ще одного з бажаючих балотуватися в мери столиці громадянина - Бориса Сахно і відмовив у реєстрації кандидату, оскільки серед представлених в тервиборчком документів не подано документ про внесення грошової застави.

Також тервиборчком зареєструвала офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "Опора".

У той же час, полтавська територіальна виборча комісія зареєструвала перших чотирьох кандидатів на посаду міського голови:

  • Бублик Юрій – від партії "Свобода”.
  • Мамай Олександр – від партії "За майбутнє”
  • Удовіченко Олександр – від партії "Рідне місто”.
  • Шупта Валерій – від партії "Воля”.

Нагадаємо, в Україні понад 100 тисяч осіб змінили виборчу адресу, найбільше виборчих адрес змінено в Києві, а також у Київській та Одеській областях.

вибори ЦВК комісія організація ТВК
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