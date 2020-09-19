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19 сентября 2020, 10:43

В Украине зарегистрировали первых кандидатов в мэры Киева и Полтавы

19 сентября 2020, 10:43
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Одному из кандидатов в мэры столицы отказали
Одному из кандидатов в мэры столицы отказали
Фото: из открытых источников
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Территориальные избирательные комиссии зарегистрировали первых кандидатов в мэры Киева и Полтавы. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные теризбиркомов.

Так, накануне вечером, киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на должность мэра столицы - Андрея Пальчевского.

На заседании теризбирком рассмотрел документы еще одного из желающих баллотироваться в мэры столицы гражданина - Бориса Сахно и отказал в регистрации кандидату, поскольку среди представленных в теризбирком документов не подан документ о внесении денежного залога.

Также теризбирком зарегистрировал официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "Опора".

В то же время, полтавская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первых четверых кандидатов на должность городского главы:

  • Бублик Юрий - от партии "Свобода".
  • Мамай Александр - от партии "За майбутне".
  • Удовиченко Александр - от партии "Родной город".
  • Шупта Валерий - от партии "Воля".

Напомним, в Украине более 100 тысяч человек изменили избирательный адрес, больше всего избирательных адресов изменено в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях.

выборы ЦИК комиссия организация ТИК
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