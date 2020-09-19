В Украине зарегистрировали первых кандидатов в мэры Киева и Полтавы

Одному из кандидатов в мэры столицы отказали

Одному из кандидатов в мэры столицы отказали

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные теризбиркомов.

Так, накануне вечером, киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на должность мэра столицы - Андрея Пальчевского.

На заседании теризбирком рассмотрел документы еще одного из желающих баллотироваться в мэры столицы гражданина - Бориса Сахно и отказал в регистрации кандидату, поскольку среди представленных в теризбирком документов не подан документ о внесении денежного залога.

Также теризбирком зарегистрировал официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "Опора".

В то же время, полтавская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первых четверых кандидатов на должность городского главы:

Бублик Юрий - от партии "Свобода".

Мамай Александр - от партии "За майбутне".

Удовиченко Александр - от партии "Родной город".

Шупта Валерий - от партии "Воля".

Напомним, в Украине более 100 тысяч человек изменили избирательный адрес, больше всего избирательных адресов изменено в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях.