НАПК: только 45% партий подали отчеты о финансовом состоянии за второй квартал

Уже 194 партии планируют выдвигать своих кандидатов

Уже 194 партии планируют выдвигать своих кандидатов

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывает партии доказать свою прозрачность гражданам перед местными выборами и подать отчеты за І и II кварталы 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба НАЗПК.

Только 67% зарегистрированных партий подали отчеты о своем имуществе и расходах за І квартал 2020 года. За II квартал отчитались 45% партий", - говорится в сообщении.

В связи с этим НАПК призывает политические партии направить свои отчеты до начала агитации, чтобы избиратели могли быть уверены в их добропорядочности и прозрачности финансирования.

Отмечается, что законодательство не обязывает партии подавать финансовые отчеты в период карантина.

"В связи с изменениями к Закону Украины "О политических партиях”, отчет политических партий подается не позже, чем на 40 день после окончания осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров", - информируют в НАПК.

Напомним, НАПК проверит декларации заместителей министров юстиции и финансов.