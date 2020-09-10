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10 вересня 2020, 11:14 7

Довелося застосувати сувору політику для паломників-хасидів - Зеленський

10 вересня 2020, 11:14 7
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Обмеження для паломників запросив Ізраїль
Обмеження для паломників запросив Ізраїль
Фото: з відкритих джерел
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Уряд Ізраїлю вимагає від України запровадити обмеження для паломників-хасидів, які прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. Зеленському шкода, що це призводить до неприємних наслідків для паломників.

Про це він заявив в інтерв'ю The Jerusalem Post, передає RegioNews.

На жаль, цього року через Covid-19 нам на прохання Ізраїлю довелося застосовувати сувору політику щодо захисту безпеки як громадян України, так і наших відвідувачів з усього світу. Мені дуже шкода, що це призвело до неприємних наслідків для паломників", - сказав Зеленський.

За його словами, захист здоров'я закордонних гостей та українських громадян залишається головним пріоритетом в період пандемії.

Зеленський додав, що Україна хоче відновити рейсове повідомлення і туризм з Ізраїлем, як тільки ситуація з коронавірусом дозволить це зробити.

Нагадаємо, в Умані для паломників, хворих коронавірусом в легкій формі, планують розгорнути інфекційний госпіталь.

Володимир Зеленський карантин правила Умань хасиди
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