На Львівщині затвердили дев'ять виборчих округів

За кількістю виборців деякі округи в понад два рази більші за інші

За кількістю виборців деякі округи в понад два рази більші за інші

Фото: flickr

Про це повідомив громадський активіст Віталій Горбатенко у Facebook, передає RegioNews.

"Львівська обласна виборча комісія затвердила дев'ять виборчих округів до Львівської обласної ради. Що впадає в око, так це те, що у Львові створені два гігантських виборчих округи. Два львівських округи у 2,5 раза переважають Золочівський і Яворівський виборчий округи, у 1,8-2 рази Самбірський і приблизно в 1,6-1,8 раза Дрогобицький і Червоноградський", - зазначив Горбатенко.

Активіст переконаний, що таким чином до облради зможе потрапити більше депутатів зі Львова, адже у маленьких округах практично нереально буде взяти виборчу квоту, натомість у львівських округах це буде достатньо реально.

"Законодавець дозволяв для Львова ще один додатковий округ, тоді могло би бути сформованими три округи по 204 тисячі виборців...У кінцевому результаті представництво в облраді менших районів буде недостатнім для ефективного відстоювання інтересів громад", - переконаний активіст.

Нагадаємо, що у Києві не встигли вчасно затвердити перелік виборчих округів.