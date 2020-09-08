На Львовщине утвердили девять избирательных округов

По количеству избирателей некоторые округа более чем в два раза больше за другие

По количеству избирателей некоторые округа более чем в два раза больше за другие

Фото: flickr

Львовская областная избирательная комиссия утвердила девять избирательных округов Львовского областного совета.

Об этом сообщил общественный активист Виталий Горбатенко Facebook, передает RegioNews. "Львовская областная избирательная комиссия утвердила девять избирательных округов Львовского областного совета. Что бросается в глаза, так это то, что во Львове созданы два гигантских избирательных округа. Два львовских округа в 2,5 раза преобладают Золочевский и Яворивский избирательный округ, в 1,8-2 раза Самборский и примерно в 1,6-1,8 раза Дрогобычский и Червоноградский", - отметил Горбатенко. Активист убежден, что таким образом облсовет сможет попасть больше депутатов из Львова, ведь в маленьких округах практически нереально будет взять избирательную квоту, зато в львовских округах это будет достаточно реально. "Законодатель позволил Львову еще один дополнительный округ, тогда могло бы быть сформированными три округа по 204 тысячи избирателей...В конечном итоге представительство в облсовете меньших районов будет недостаточным для эффективного отстаивания интересов общин", - убежден активист. Напомним, что в Киеве не успели вовремя утвердить перечень избирательных округов.

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