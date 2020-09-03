Зеленський хоче змінити генпрокурора: нардеп назвав ймовірного кандидата на посаду

Також є ймовірний кандидат на головну посаду у САП

Також є ймовірний кандидат на головну посаду у САП

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни нинішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової на колишнього головного військового прокурора — заступника генпрокурора Анатолія Матіоса

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