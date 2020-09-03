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03 вересня 2020, 14:17 8

Зеленський хоче змінити генпрокурора: нардеп назвав ймовірного кандидата на посаду

03 вересня 2020, 14:17 8
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Також є ймовірний кандидат на головну посаду у САП
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни нинішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової на колишнього головного військового прокурора — заступника генпрокурора Анатолія Матіоса

Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

"Зе розглядає варіант заміни Венедіктової на посаді генпрокурора на Анатолія Матіоса", — написав нардеп у себе в Telegram-каналі.

За його даними, директором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури замість Назара Холодницького "Офіс президента хоче протягнути депутата від" Слуги народу "Андрія Костіна". Костін є головою парламентського комітету з питань правової політики.

Коментарів Матіоса, Костіна і Венедиктової з приводу можливих ротацій в Офісі генерального прокурора наразі немає.

Дещо раніше у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні.

Згодом стало відомо прізвища міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку.

САП президент генпрокурор посада Кандидат
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