Зеленський хоче змінити генпрокурора: нардеп назвав ймовірного кандидата на посаду
Президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни нинішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової на колишнього головного військового прокурора — заступника генпрокурора Анатолія Матіоса
Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
"Зе розглядає варіант заміни Венедіктової на посаді генпрокурора на Анатолія Матіоса", — написав нардеп у себе в Telegram-каналі.
За його даними, директором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури замість Назара Холодницького "Офіс президента хоче протягнути депутата від" Слуги народу "Андрія Костіна". Костін є головою парламентського комітету з питань правової політики.
Коментарів Матіоса, Костіна і Венедиктової з приводу можливих ротацій в Офісі генерального прокурора наразі немає.
Дещо раніше у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні.
Згодом стало відомо прізвища міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку.