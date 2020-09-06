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06 вересня 2020, 12:14 3

"Будемо працювати злагоджено та ефективно": Разумков спростував чутки про відставку Кабміну

06 вересня 2020, 12:14 3
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Від народних депутатів таких заяв не надходило, підкреслив спікер
Від народних депутатів таких заяв не надходило, підкреслив спікер
Фото: з відкритих джерел
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Відставка уряду України під керівництвом прем'єра Дениса Шмигаля перед місцевими виборами малоймовірна.

Як передає RegioNews, про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "112".

В нашій державі багато чого може статися. Якщо ми говоримо з вами про те, що можна буде на кого перекласти свою відповідальність або відповідальність у цілому, я думаю, що це малоймовірно, і приклади в історії України це добре демонструють", – прокоментував Разумков.

Також спікер підкреслив, що не варто говорити про відставку уряду.

Поки що немає ні пропозицій від народних депутатів України, ні заяв від Кабінету Міністрів про складення своїх повноважень. Ми будемо працювати далі злагоджено і ефективно в інтересах держави", – резюмував спікер Ради.

Нагадаємо, як зазначалося раніше, Кабмін хоче домогтися 7% ставки для кредитів у гривні.

Дмитро Разумков спікер ВР Кабмін вибори
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