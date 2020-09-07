Уряд затвердив механізм доплати медпрацівникам

Медики зможуть отримати виплати вже до кінця вересня

Медики зможуть отримати виплати вже до кінця вересня

Фото: МОЗ

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 вересня затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам. Медики зможуть отримати виплати вже до кінця вересня.

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що на підвищення зарплат медпрацівникам уряд виділить 5,9 мільярдів гривень.

"Треба було ухвалити рішення, яким наші лікарі будуть отримувати ці доплати. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів таке рішення було прийнято. Відразу після публікації наші лікарні зможуть укласти угоди і до кінця вересня почати отримувати ці кошти", - сказав Степанов.

Як відомо, дещо раніше Максим Степанов анонсував підвищення зарплат водіям та медикам "швидкої".