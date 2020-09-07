У Зеленського хочуть замінити Венедіктову на Баканова, - ЗМІ

Венедіктову можуть призначити міністром юстиції

Венедіктову можуть призначити міністром юстиції

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов може стати новим генпрокурором. Теперішній голова Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова може стати міністром юстиції.

Як передає RegioNews, про це повідомили джерела видання "РБК-Україна".

Крім того, ще одне джерело в монобільшості зазначило, що головою Мінюсту Денисом Малюською незадоволено близько третини фракції "Слуга народу" через ексцентричну поведінку міністра, зокрема.

"Ротація Баканов-Венедиктова - це цілком робоча схема. Чутки про це вже давно ходять, але поки що ніякої конкретики немає", - сказало одне з джерел видання.

Хоча, за інформацією видання, у Малюськи є і чимала "група підтримки" всередині СН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни нинішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової на колишнього головного військового прокурора — заступника генпрокурора Анатолія Матіоса.