У Зеленського хочуть замінити Венедіктову на Баканова, - ЗМІ
Очільник Служби безпеки України Іван Баканов може стати новим генпрокурором. Теперішній голова Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова може стати міністром юстиції.
Як передає RegioNews, про це повідомили джерела видання "РБК-Україна".
Крім того, ще одне джерело в монобільшості зазначило, що головою Мінюсту Денисом Малюською незадоволено близько третини фракції "Слуга народу" через ексцентричну поведінку міністра, зокрема.
"Ротація Баканов-Венедиктова - це цілком робоча схема. Чутки про це вже давно ходять, але поки що ніякої конкретики немає", - сказало одне з джерел видання.
Хоча, за інформацією видання, у Малюськи є і чимала "група підтримки" всередині СН.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни нинішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової на колишнього головного військового прокурора — заступника генпрокурора Анатолія Матіоса.