09:46  07 вересня
В Україні за добу знову більше 2 тисяч нових випадків зараження COVID-19
10:59  07 вересня
Обмін полоненими: Зеленський заявив, що Україна своїх не кидає
08:16  07 вересня
На Донеччині загинув військовий - бойовики повторно порушили перемир'я
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2020, 13:18 3

У Зеленського хочуть замінити Венедіктову на Баканова, - ЗМІ

07 вересня 2020, 13:18 3
Читайте также на русском языке
Венедіктову можуть призначити міністром юстиції
Венедіктову можуть призначити міністром юстиції
Читайте также
на русском языке

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов може стати новим генпрокурором. Теперішній голова Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова може стати міністром юстиції.

Як передає RegioNews, про це повідомили джерела видання "РБК-Україна".

Крім того, ще одне джерело в монобільшості зазначило, що головою Мінюсту Денисом Малюською незадоволено близько третини фракції "Слуга народу" через ексцентричну поведінку міністра, зокрема.

"Ротація Баканов-Венедиктова - це цілком робоча схема. Чутки про це вже давно ходять, але поки що ніякої конкретики немає", - сказало одне з джерел видання.

Хоча, за інформацією видання, у Малюськи є і чимала "група підтримки" всередині СН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни нинішнього генерального прокурора Ірини Венедіктової на колишнього головного військового прокурора — заступника генпрокурора Анатолія Матіоса.

генпрокурор міністр СБУ Слуга народа кадри
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Олексій Петров про зв’язки з місцевими політиками: "З Віктором Балогою не знайомий, навіть не знаю, як він зараз виглядає"
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »