Кабмін хоче домогтися 7% ставки для кредитів у гривні, - Шмигаль

Уряд хоче до кінця року представити результат цієї роботи

Уряд хоче до кінця року представити результат цієї роботи

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У Кабінеті міністрів України працюють над тим, щоб в Україні можна було взяти кредит у гривні під 7% річних.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Прем'єр зазначив, що за час роботи нинішнього уряду облікова ставка Нацбанку знизилася з 11% до 6%. Зараз в Україні можна взяти іпотеку під 10%.

"Наша мета — це кредитування в гривні в середньому під 7%", — сказав він.

Шмигаль нагадав, що на цьому тижні Верховна Рада прийняла закон про державні гарантії. Перші 5 млрд грн виділені. Це будуть державні гарантії під кредити малого і середнього бізнесу і під державні підприємства, які можуть забезпечити розвиток експорту. Прем'єр-міністр додав, що ціна і доступність кредитних ресурсів для бізнесу — це два параметри, над якими уряд працює спільно з НБУ і банківською системою.

"Переконаний, що вже до кінця року ми представимо результат цієї роботи, і бізнес побачить реальні зміни в кредитних ставках і в доступності фінансових ресурсів в банківській системі України", — зауважив Шмигаль.

Прем'єр-міністр пояснив, що основними напрямками фінансової стратегії уряду є: залучення внутрішніх ресурсів, розвиток власного ринку і продовження співпраці з міжнародними партнерами.

"Зараз ми формуємо реалістичний бюджет на наступний рік. Зростання ВВП плануємо в наступному році 4,7%. Плановий показник дефіциту поки ставимо в районі 6%. Але залучення зовнішніх коштів хочемо з року в рік зменшувати і розвивати внутрішній фінансовий ринок — зауважив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що попри проблеми, пов'язані з пандемією і світовою економічною кризою, зараз для України і українського бізнесу відкритий ряд можливостей.

"Це — від виробництва вакцини нашими фармкомпаніями до початку глибокої переробки сільгосппродукції та виробництва продукції харчування. Прорив в IТ-технологіях — це теж наш потенціал, тому що ми маємо дуже хороший базис в області науки і освіти. Ми сьогодні повинні виховувати молодих людей, які можуть працювати в сфері ІТ і розвитку нових технологій — за цим також майбутнє", — зазначив прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять вимоги до депозитних і кредитних договорів банків.