Разумков пообещал распустить Раду по просьбе Зеленского

На сегодня оснований для роспуска парламента нет

На сегодня оснований для роспуска парламента нет

Фото из открытых источников

Как сообщает RegioNews, такое заявление Разумков сделал в интервью "Украинским новостям".

"Если для этого будут конституционные основания, я, как и любой другой законопослушный гражданин, буду их выполнять. Но я уверен, что нарушать Конституцию тоже никто не будет, поэтому будем исходить из реалий. На сегодня таких оснований нет. Или появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу вам ответить. или не появятся и новая каденция будет через четыре года. Посмотрим", — ответил спикер ВР.

По словам Разумкова, основания для досрочного прекращения полномочий парламента четко выписаны в Конституции.

"На сегодня ни одно из них, на мой взгляд, не может быть применена к действующей Верховной Рады Украины. Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочий я пока я не вижу. Надеюсь, что они не появятся", — заключил он.

Напомним, ранее соцопрос показал, что украинцы теряют доверие к президенту и Раде.