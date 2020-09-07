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07 сентября 2020, 12:21 7

Разумков пообещал распустить Раду по просьбе Зеленского

07 сентября 2020, 12:21 7
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На сегодня оснований для роспуска парламента нет
На сегодня оснований для роспуска парламента нет
Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков готов выполнить указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Как сообщает RegioNews, такое заявление Разумков сделал в интервью "Украинским новостям".

"Если для этого будут конституционные основания, я, как и любой другой законопослушный гражданин, буду их выполнять. Но я уверен, что нарушать Конституцию тоже никто не будет, поэтому будем исходить из реалий. На сегодня таких оснований нет. Или появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу вам ответить. или не появятся и новая каденция будет через четыре года. Посмотрим", — ответил спикер ВР.

По словам Разумкова, основания для досрочного прекращения полномочий парламента четко выписаны в Конституции.

"На сегодня ни одно из них, на мой взгляд, не может быть применена к действующей Верховной Рады Украины. Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочий я пока я не вижу. Надеюсь, что они не появятся", — заключил он.

Напомним, ранее соцопрос показал, что украинцы теряют доверие к президенту и Раде.

спикер нардепы Верховная Рада президент парламент
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