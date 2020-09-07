Обмін полоненими: Зеленський заявив, що Україна своїх не кидає

Пройшов рік з часу масштабного обміну полоненими, який відбувся 7 вересня 2019 року

Пройшов рік з часу масштабного обміну полоненими, який відбувся 7 вересня 2019 року

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна бореться за кожного свого громадянина, аби повернути додому. Він зазначив, що повернення українських громадян додому повинно відбутися без всяких "але".

Про це передає Regionews з посиланням на Facebook президента.

Рік тому наші полонені моряки і політв'язні повернулися додому. Ми боролися за них всією країною. Ми чекали їх по всій країні. І ми плакали від щастя усією країною", - зазначив він.

За його словами, всі тоді відчули себе неймовірно сильними.

Адже тільки сильна країна бореться за кожного свого громадянина і повертає його додому. Без всяких "але", - повідомив Зеленський.

Президент підкреслив, що так було рік тому. "Так було під час наступних обмінів, повернень і евакуації. Так було, так є і так буде завжди. Тому що Україна не залишає своїх".

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб.

В рамках обміну в Україну повернулися 11 політв'язнів Кремля, включаючи Олега Сенцова, а також 22 українських моряка та 2 офіцера СБУ, які були незаконно захоплені разом з трьома кораблями ВМС в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Україна поки ще не отримала список осіб, яких готують для обміну з російської сторони. У свою чергу українська сторона вже передала список для обміну.