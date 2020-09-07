Обмен пленными: Зеленский заявил, что Украина своих не бросает

Прошел год со времени масштабного обмена пленными, который состоялся 7 сентября 2019 года

Прошел год со времени масштабного обмена пленными, который состоялся 7 сентября 2019 года

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина борется за каждого своего гражданина, чтобы вернуть домой. Он отметил, что возвращение украинских граждан домой должно произойти без всяких "но".

Об этом передает Regionews со ссылкой на Facebook президента.

Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной. Мы ждали их по всей стране. И мы плакали от счастья всей страной", - отметил он.

По его словам, все тогда почувствовали себя невероятно сильными.

Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что так было год назад. "Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет".

Напомним, 7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц.

В рамках обмена в Украину вернулись 11 политзаключенных Кремля, включая Олега Сенцова, а также 22 украинских моряка и 2 офицера СБУ, которые были незаконно захвачены вместе с тремя кораблями ВМС в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Украина пока еще не получила список лиц, которых готовят для обмена с российской стороны. В свою очередь украинская сторона уже передала список для обмена.