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06 вересня 2020, 10:49 7

"ДНР" погрожує обстрілом: Україна скликає термінову зустріч ТКГ

06 вересня 2020, 10:49 7
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Зустріч має відбутися у неділю в режимі відеоконференції
Зустріч має відбутися у неділю в режимі відеоконференції
Фото: з відкритих джерел
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Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через заяву ватажка "ДНР" Пушиліна про наміри відкрити вогонь по українських позиціях у понеділок.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Україна скликає позачергове засідання тристоронньої контактної групи. МЗС вже проінформувало ТКГ, що ми ініціюємо проведення зустрічі", - заявив він.

За словами міністра, такі наміри бойовиків - відчайдушний пошук приводу для порушення режиму припинення вогню.

Саме засідання має відбутися у форматі відеоконференції. Пропозицію МЗС України вже підтримала спецпредставниця голови ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці в суботу ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін оголосив про плани завдати удару по інженерним спорудам українських військових у лінії розмежування в районі села Шуми.

Раніше повідомлялось, що Тристороння контактна група погодила 4 нових ділянки розведення сил і засобів на Донбасі, а також 19 пріоритетних ділянок розмінування на сході України.

ОРДЛО РФ обстріл перемовини ТКГ бойовики
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