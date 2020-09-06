"ДНР" угрожает обстрелами: Украина созывает срочную встречу ТКГ
Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за заявления главаря "ДНР" Пушилина о намерениях открыть огонь по украинским позициям в понедельник.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы. МИД уже проинформировало ТКГ, что мы инициируем проведение встречи", - заявил он.
По словам министра, такие намерения боевиков - отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня.
Само заседание должно состояться в формате видеоконференции. Предложение МИД Украины уже поддержала спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, говорится в сообщении.
Напомним, утром в субботу главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин объявил о планах нанести удар по инженерным сооружениям украинских военных у линии разграничения в районе деревни Шумы.
Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новых участка разведение сил и средств на Донбассе, а также 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины.