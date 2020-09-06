"ДНР" угрожает обстрелами: Украина созывает срочную встречу ТКГ

Встреча должна состояться в воскресенье в режиме видеоконференции

Встреча должна состояться в воскресенье в режиме видеоконференции

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Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за заявления главаря "ДНР" Пушилина о намерениях открыть огонь по украинским позициям в понедельник.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина созывает внеочередное заседание трехсторонней контактной группы. МИД уже проинформировало ТКГ, что мы инициируем проведение встречи", - заявил он.

По словам министра, такие намерения боевиков - отчаянный поиск повода для нарушения режима прекращения огня.

Само заседание должно состояться в формате видеоконференции. Предложение МИД Украины уже поддержала спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, говорится в сообщении.

Напомним, утром в субботу главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин объявил о планах нанести удар по инженерным сооружениям украинских военных у линии разграничения в районе деревни Шумы.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа согласовала 4 новых участка разведение сил и средств на Донбассе, а также 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины.