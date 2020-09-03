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03 вересня 2020, 11:21 4

Нардепи не підтримали зміни до Виборчого кодексу

03 вересня 2020, 11:21 4
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Документ відхилено
Документ відхилено
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Верховна Рада провалила зміни до Виборчого кодексу. Нардепи відхилили відповідний законопроєкт №3971 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур".

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За основу закон підтримали лише 108 парламентарів, направлення на повторне перше читання - 204 нардепи, а повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 203 депутати.

Після цього глава парламенту Дмитро Разумков оголосив про відхилення законопроєкту.

Документом пропонувалося уточнення:

  • щодо зміни меж дільничних виборчих комісій;
  • щодо обмежень щодо ведення передвиборчої агітації;
  • щодо вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах та виборчих бюлетенях;
  • щодо висування кандидатів місцевими організаціями політичних партій;
  • щодо переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати;
  • щодо вимог до виборчих бюлетенів та порядку їх виготовлення;
  • щодо організації та порядку голосування;
  • щодо реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Цей документ пропонував виключити з кодексу положення про особливості територіальної організації виборів депутатів міської ради міста з кількістю виборців 2 млн і більше, а також щодо порядку утворення територіальних виборчих комісій, які здійснюють підготовку і проведення відповідних місцевих виборів.

"Ми з голосу прийняли правку нашого колеги, але коли почали утворювати виборчі комісії, зокрема у місті Києві, зрозуміли, що не можна реалізувати в життя", - прокоментувала заступник глави комітету з питань організації держвлади Аліна Загоруйко.

Нагадаємо, Рада змінить свій календарний план через місцеві вибори.

парламент Верховна Рада нардепи законопроєкт голосування
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