Нардепи не підтримали зміни до Виборчого кодексу
Верховна Рада провалила зміни до Виборчого кодексу. Нардепи відхилили відповідний законопроєкт №3971 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур".
Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
За основу закон підтримали лише 108 парламентарів, направлення на повторне перше читання - 204 нардепи, а повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 203 депутати.
Після цього глава парламенту Дмитро Разумков оголосив про відхилення законопроєкту.
Документом пропонувалося уточнення:
- щодо зміни меж дільничних виборчих комісій;
- щодо обмежень щодо ведення передвиборчої агітації;
- щодо вимог до інформації про кандидатів, яка розміщується в інформаційних плакатах, інформаційних буклетах та виборчих бюлетенях;
- щодо висування кандидатів місцевими організаціями політичних партій;
- щодо переліку документів для реєстрації кандидатів у депутати;
- щодо вимог до виборчих бюлетенів та порядку їх виготовлення;
- щодо організації та порядку голосування;
- щодо реєстрації обраних на місцевих виборах депутатів відповідних місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Цей документ пропонував виключити з кодексу положення про особливості територіальної організації виборів депутатів міської ради міста з кількістю виборців 2 млн і більше, а також щодо порядку утворення територіальних виборчих комісій, які здійснюють підготовку і проведення відповідних місцевих виборів.
"Ми з голосу прийняли правку нашого колеги, але коли почали утворювати виборчі комісії, зокрема у місті Києві, зрозуміли, що не можна реалізувати в життя", - прокоментувала заступник глави комітету з питань організації держвлади Аліна Загоруйко.
Нагадаємо, Рада змінить свій календарний план через місцеві вибори.