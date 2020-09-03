Нардепы не поддержали изменения в Избирательный кодекс

Документ отклонен

Документ отклонен

Верховная Рада провалила изменения в Избирательный кодекс. Нардепы отклонили соответствующий законопроект №3971 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

За основу закон поддержали лишь 108 парламентариев, направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата.

После этого глава парламента Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.

Документом предлагалось уточнение:

по изменению границ участковых избирательных комиссий;

по ограничениям в части ведения предвыборной агитации;

по требованиям к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и ​​избирательных бюллетенях;

по выдвижению кандидатов местными организациями политических партий;

по поводу перечня документов для регистрации кандидатов в депутаты;

по требованиям к избирательным бюллетеням и порядку их изготовления;

по организации и порядку голосования;

по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав.

Этот документ предлагал исключить из кодекса положение об особенностях территориальной организации выборов депутатов городского совета города с количеством избирателей 2 млн и более, а также о порядке образования территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение соответствующих местных выборов.

"Мы с голоса приняли правку нашего коллеги, но когда начали образовывать избирательные комиссии, в частности в Киеве, поняли, что нельзя реализовать в жизнь", - прокомментировала заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти Алина Загоруйко.

Напомним, Рада изменит свой календарный план из-за местных выборов.