Нардепы не поддержали изменения в Избирательный кодекс
Верховная Рада провалила изменения в Избирательный кодекс. Нардепы отклонили соответствующий законопроект №3971 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур".
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
За основу закон поддержали лишь 108 парламентариев, направление на повторное первое чтение - 204 нардепа, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 203 депутата.
После этого глава парламента Дмитрий Разумков объявил об отклонении законопроекта.
Документом предлагалось уточнение:
- по изменению границ участковых избирательных комиссий;
- по ограничениям в части ведения предвыборной агитации;
- по требованиям к информации о кандидатах, которая размещается в информационных плакатах, информационных буклетах и избирательных бюллетенях;
- по выдвижению кандидатов местными организациями политических партий;
- по поводу перечня документов для регистрации кандидатов в депутаты;
- по требованиям к избирательным бюллетеням и порядку их изготовления;
- по организации и порядку голосования;
- по регистрации избранных на местных выборах депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских глав.
Этот документ предлагал исключить из кодекса положение об особенностях территориальной организации выборов депутатов городского совета города с количеством избирателей 2 млн и более, а также о порядке образования территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение соответствующих местных выборов.
"Мы с голоса приняли правку нашего коллеги, но когда начали образовывать избирательные комиссии, в частности в Киеве, поняли, что нельзя реализовать в жизнь", - прокомментировала заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти Алина Загоруйко.
Напомним, Рада изменит свой календарный план из-за местных выборов.