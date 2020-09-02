15:05  02 вересня
НБУ виведе з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти, випущені до 2003 року
19:56  02 вересня
ЦВК затвердила кошторис на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №208
17:58  02 вересня
Доба в ООС: зафіксовано один обстріл та лісові пожежі
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2020, 21:39

На Гео Лероса завели ще одну кримінальну справу

02 вересня 2020, 21:39
Читайте также на русском языке
Нардеп надбудував над своєю квартирою ще один поверх
Нардеп надбудував над своєю квартирою ще один поверх
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Проти виключеного з фракції партії "Слуги народу" депутата Верховної Ради Гео Лероса поліція відкрила ще одне кримінальне провадження.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на коментар самого депутата, який підтвердив, що на нього відкрито друге провадження "з побутових питань", пише RegioNews.

Як з'ясувало видання Дело, кримінальне провадження № 12020105060000307 від 12.08.2020 року стосується самоуправства та підробки документів в зв'язку з надбудовою ще одного поверху в будинку на Лабораторному провулку на Печерську, де проживає Гео Лерос.

Справу розпочато за заявою громадської організації, яка після успішного демонтажу скандальної надбудови на даху будинку на Майдані продовжує виявляти незаконні забудови в Києві.

Як повідомляють "Українські новини", при огляді надбудови за адресою провулок Лабораторний, 4 з'ясувалося, що весь дев'ятий і надбудований десятий поверх займає народний депутат Гео Лерос. У цьому будинку він володів квартирою у 33 кв.м, яка перетворилася в житло площею 336 кв.м.

Квартира саме такої площі відображена в його електронній декларації.

У реєстрах Державної архітектурно-будівельної інспекції дозвіл на будівництво такого об'єкта відсутня. За словами джерела в поліції, частина сусідів вже підтвердили, що згоди над надбудови ще одного поверху вони не давали, і підтвердили, що ці підписи Гео Лерос намагався зібрати особисто.

За законодавством така згода всіх мешканців поряд ще з цілим пакетом документів — обов'язкова умова подібної реконструкції.

Нагадаємо, раніше проти народного депутата Гео Лерос порушили кримінальну справу за несплату податків.

Гео Лерос кримінальна справа строительство квартира нардеп
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Херсонщині викрили системну корупцію під час вантажних автоперевезень
02 вересня 2020, 18:17
Вже не "слуга" Лерос зробив гучну заяву про атмосферу у фракції
02 вересня 2020, 18:13
"Слуга народу", який підтримує Лукашенка, накинувся з лайкою на фотокореспондента у Раді
02 вересня 2020, 17:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »