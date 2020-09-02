На Гео Лероса завели ще одну кримінальну справу

Нардеп надбудував над своєю квартирою ще один поверх

Нардеп надбудував над своєю квартирою ще один поверх

Фото: Facebook

Проти виключеного з фракції партії "Слуги народу" депутата Верховної Ради Гео Лероса поліція відкрила ще одне кримінальне провадження.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на коментар самого депутата, який підтвердив, що на нього відкрито друге провадження "з побутових питань", пише RegioNews.

Як з'ясувало видання Дело, кримінальне провадження № 12020105060000307 від 12.08.2020 року стосується самоуправства та підробки документів в зв'язку з надбудовою ще одного поверху в будинку на Лабораторному провулку на Печерську, де проживає Гео Лерос.

Справу розпочато за заявою громадської організації, яка після успішного демонтажу скандальної надбудови на даху будинку на Майдані продовжує виявляти незаконні забудови в Києві.

Як повідомляють "Українські новини", при огляді надбудови за адресою провулок Лабораторний, 4 з'ясувалося, що весь дев'ятий і надбудований десятий поверх займає народний депутат Гео Лерос. У цьому будинку він володів квартирою у 33 кв.м, яка перетворилася в житло площею 336 кв.м.

Квартира саме такої площі відображена в його електронній декларації.

У реєстрах Державної архітектурно-будівельної інспекції дозвіл на будівництво такого об'єкта відсутня. За словами джерела в поліції, частина сусідів вже підтвердили, що згоди над надбудови ще одного поверху вони не давали, і підтвердили, що ці підписи Гео Лерос намагався зібрати особисто.

За законодавством така згода всіх мешканців поряд ще з цілим пакетом документів — обов'язкова умова подібної реконструкції.

Нагадаємо, раніше проти народного депутата Гео Лерос порушили кримінальну справу за несплату податків.