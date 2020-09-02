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02 сентября 2020, 21:39 2

На Гео Лероса завели еще одно уголовное дело

02 сентября 2020, 21:39 2
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Нардеп надстроил над своей квартирой еще один этаж
Нардеп надстроил над своей квартирой еще один этаж
Фото: Facebook
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Против исключённого из фракции партии "Слуги народа" депутата Верховной Рады Гео Лероса полиция открыла еще одно уголовное производство.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на комментарий самого депутата, который подтвердил, что на него открыто второе производство "по бытовым вопросам", пишет RegioNews.

Как выяснило издание Дело, уголовное производство № 12020105060000307 от 12.08.2020 года касается самоуправства и подделки документов в связи с надстройкой еще одного этажа в доме в Лабораторном переулке на Печерске, где проживает Гео Лерос.

Дело начато по заявлению общественной организации, которая после успешного демонтажа скандальной надстройки на крыше дома на Майдане, продолжила выявлять незаконные постройки в Киеве.

Как сообщают "Українські новини", при осмотре надстройки по адресу переулок Лабораторный, 4 выяснилось, что весь девятый и надстроенный десятый этаж занимает народный депутат Гео Лерос. В этом доме он владел квартирой в 33 м2, которая превратилась в жилье площадью в 336 м2.

Квартира именно такой площади отражена в его электронной декларации.

В реестрах Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство такого объекта отсутствует. По словам источника в полиции, часть соседей уже подтвердили, что согласия над надстройку еще одного этажа они не давали, и подтвердили, что эти подписи Гео Лерос пытался собрать лично.

По законодательству такое согласие всех жильцов наряду еще с целым пакетом документов — обязательное условие подобной реконструкции.

Напомним, ранее против народного депутата Гео Лероса возбудили уголовное дело за неуплату налогов.

Гео Лерос уголовное дело строительство квартира нардеп
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