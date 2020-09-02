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02 вересня 2020, 16:55 3

Побиття нардепа в Києві: Поляков розповів подробиці

02 вересня 2020, 16:55 3
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Нардеп пов'язав це зі своєю політичною діяльністю
Нардеп пов'язав це зі своєю політичною діяльністю
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Позафракційний народний депутат Антон Поляков розповів, як рано вранці 2 вересня в центрі Києва на нього напав невідомий.

Про це політик розповів Telegram-каналу PavlovskyNews, передає RegioNews.

За словами нардепа, він вийшов рано вранці у справах і на нього відразу накинувся чоловік з погрозами і почав душити. Також нападник завдав кілька ударів Полякову в область грудної клітини.

Людина вийшла з машини Тойота Кемрі. Поляков каже, що не до кінця розуміє сенс і причину цього нападу. За словами Полякова, машину вже знайшли, але чи був там нападник невідомо.

На запитання, чи повʼязує народний депутат напад зі своєю політичною діяльністю, Поляков відповів, що нічого не виключає.

"Я не думаю, що вже настільки всіх дістав, що треба мене бити", — резюмував Поляков.

Нагадаємо, рано вранці 2 вересня в Києві двоє невідомих напали на народного депутата Антона Полякова і побили його.

Київ Верховна Рада нардеп парламент Побиття
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