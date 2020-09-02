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02 сентября 2020, 16:55 1

Избиение нардепа в Киеве: Поляков рассказал подробности

02 сентября 2020, 16:55 1
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Нардеп связал это со своей политической деятельностью
Нардеп связал это со своей политической деятельностью
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Внефракционный народный депутат Антон Поляков рассказал, как рано утром 2 сентября в центре Киева на него напал неизвестный.

Об этом политик рассказал Telegram-канала PavlovskyNews, передает RegioNews.

По словам нардепа, он вышел рано утром по делам и на него сразу набросился мужчина с угрозами и начал душить. Также нападающий нанес несколько ударов Полякову в область грудной клетки.

Человек вышел из машины Тойота Кэмри. Поляков говорит, что не до конца понимает смысл и причину этого нападения. По словам Полякова, машину уже нашли, но был ли там нападающий неизвестно.

На вопрос, связывает народный депутат нападение со своей политической деятельностью, Поляков ответил, что ничего не исключает.

"Я не думаю, что уже настолько всех достал, что надо меня бить", — резюмировал Поляков.

Напомним, рано утром 2 сентября в Киеве двое неизвестных напали на народного депутата Антона Полякова и избили его.

Киев Верховная Рада нардеп парламент Избиение
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