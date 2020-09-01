Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарне провадження проти судді Підпалого

Він безпідставно затягував розгляд справи за позовом одного із ОСББ

Він безпідставно затягував розгляд справи за позовом одного із ОСББ

Фото: Укрінформ

Про це повідомляють "Українські новини” із посиланням на сайт ВРП, передає RegioNews.

Відомо, що рішення було ухвалено за результатами попередньої перевірки відомостей, які викладені у скаргах на поведінку судді Підпалого від Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) "Тимірязєвська резиденція".

Після проведеної перевірки було підтверджено викладені ОСББ обвинувачення на адресу судді в тому, що він безпідставно затягував розгляд справи за позовом ОСББ проти одного з громадян про демонтаж прибудови.

У своїх скаргах заявник зазначив, що провадження у зазначеній справі було відкрито рішенням судді Підпалого ще 25 травня 2017 року, і станом на день подачі скарги, жодного судового засідання у справі проведено не було (усі призначені засідання, незважаючи на прибуття сторін у суд в призначений час, переносилися суддею з різних причин на інші дати), чим, на думку скаржника, порушено його право на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку", - йдеться в рішенні ВРП.

У Вищій раді правосуддя додали, що заявник також посилався на невчинення суддею Підпалим жодних дій для розгляду поданої ним заяви про забезпечення вказаного позову, яку суд отримав 2 травня 2018 року.

Дисциплінарне провадження, яке ВРП відкрила щодо судді Підапалого, було об'єднано з іншим дисциплінарним провадженням щодо судді від 9 квітня 2019 року.

Нагадаємо, суддю Печерського райсуду Києва В'ячеслава Підпалого вже не в перший раз звинувачують у прийнятті сумнівних з точки зору правосудності рішень. Буквально 20 серпня суддя Підпалий виніс рішення у цивільній суперечці про угоду позики, яким зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн гривень (майже 51,6 млн гривень самого боргу за позикою, 4,9 млн гривень відсотків та ще 8 тис. гривень судового збору).

При цьому суддя Підпалий проігнорував факт підробки підпису відповідача угоди про позику, який підтверджений відразу 3 експертизами. Зокрема, факт підробки підпису підтвердили: Міністерство внутрішніх справ (Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр), Служба безпеки України (Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз) та Міністерство юстиції (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз).

Раніше суддя Підпалий потрапив в скандал з великим "приватівським" кейсом, зобов'язавши державний Приватбанк компенсувати 6 офшорним компаніям гроші, які в 2012-2014 роках вони розмістили на рахунках кіпрської філії банку, а також відсотки, які повинні були нараховуватися за умовами депозитних договорів.

Також саме Підпалий ухвалив дозволити Генеральній прокуратурі отримувати інформації про телефонні трафіки 2 відомих журналісток: Наталії Седлецької з програми "Схеми" і Христини Бердинських з видання "Новое время". Генпрокуратура в 2018 році шукала докази того, що директор НАБУ Артем Ситник нібито відкрив таємницю слідства цим журналісткам, розповівши про деталі розслідування незаконного збагачення екс-прокурора АТО Костянтина Кулика.

Європейський суд з прав людини визнав, що цей вердикт може мати незворотній негативний ефект і зобов'язав утриматися від отримання цих даних.

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