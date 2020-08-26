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26 серпня 2020, 18:56 10

Справа на 56 мільйонів. Суддя Підпалий визнав фальшивий підпис справжнім, - ЗМІ

26 серпня 2020, 18:56 10
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На думку журналістів, рішення судді В'ячеслава Підпалого створює небезпечний прецедент
На думку журналістів, рішення судді В'ячеслава Підпалого створює небезпечний прецедент
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Суддя Печерського суду В'ячеслав Підпалий зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн грн за фальшивим договором позики.

Про це пише РБК-Україна в статті "Небезпечний прецедент: як Печерський суд порушує права українців".

20 серпня в Печерському суді розглядався, здавалося б, нічим не примітний цивільний спір про договір позики. У підсумку слідчий суддя В'ячеслав Підпалий зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн грн - майже 51,6 млн самого боргу по позиці, 4,9 млн відсотків і ще 8 тис. грн судового збору", - пише видання.

На думку журналістів, рішення судді В'ячеслава Підпалого створює небезпечний прецедент, тому що підпис відповідача під даним договором позики, з великою часткою ймовірності, виявився підробленим, що встановили одночасно три експертизи - МВС (Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр), СБУ (Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз) і Мін'юст (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз).

Ніхто з українських громадян не застрахований від того, що на нього якісь шахраї не оформили підроблений договір про позику, а потім через якийсь час не зобов'яжуть його в судовому порядку виплатити їм багатомільйонну суму грошей. Примітно, що дана схема сама по собі досить варіативна - вимоги можуть стосуватися і особистої нерухомості громадян, їх власних транспортних засобів і іншого цінного майна", - пише РБК-Україна.

За інформацією РБК-Україна, колегія адвокатів України також стурбована цією ситуацією, і готує відповідне звернення на ім'я президента Володимира Зеленського, де вердикт судді В'ячеслава Підпалого буде названий, як мінімум, небезпечним прецедентом для всього українського правосуддя, а як максимум, юридичне професійне співтовариство країни закличе владу відреагувати на дії суду в і так занадто корупціогенній судовій сфері.

Нагадаємо, суддя В'ячеслав Підпалий відомий тим, що знімав арешти з рахунків втікачів чиновників часів Януковича, допоміг Ігорю Коломойському розірвати договір особистої поруки по Приватбанку перед НБУ, а також дозволив Генпрокуратурі отримувати інформацію про телефонні трафіки двох відомих журналісток: Наталії Седлецької з програми "Схеми" і Христини Бердинських з видання "Новое время".

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