Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство против судьи Пидпалого

Он безосновательно затягивал рассмотрение дела по иску одного из ОСМД

Он безосновательно затягивал рассмотрение дела по иску одного из ОСМД

Фото: Укринформ

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на сайт ВСП, передает RegioNews.

Известно, что решение было принято по результатам предварительной проверки сведений, изложенных в жалобах на поведение судьи Пидпалого от Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) "Тимирязевская резиденция".

После проведенной проверки были подтверждены изложенные ОСМД обвинения в адрес судьи в том, что он безосновательно затягивал рассмотрение дела по иску ОСМД против одного из граждан о демонтаже пристройки.

В своих жалобах заявитель отметил, что производство по данному делу было открыто решением судьи Пидпалого еще 25 мая 2017 года, и по состоянию на день подачи жалобы, ни одного судебного заседания по делу проведено не было (все назначенные заседания, несмотря прибытие сторон в суд в назначенное время, переносились судьей по разным причинам на другие даты), чем, по мнению жалобщика, нарушено его право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок", - говорится в решении ВСП.

В Высшем совете правосудия добавили, что заявитель также ссылался на несовершение судьей Пидпалым никаких действий для рассмотрения поданного им заявления об обеспечении указанного иска, который суд получил 2 мая 2018 года.

Дисциплинарное производство, которое ВРП открыла в отношении судьи Пидапалого, было объединено с другим дисциплинарным производством в отношении судьи от 9 апреля 2019 года.

Напомним, судью Печерского райсуда Киева Вячеслава Пидпалого уже не в первый раз обвиняют в принятии сомнительных с точки зрения правосудности решений. Буквально 20 августа судья Пидпалый вынес решение по гражданскому спору о договоре займа, которым обязал ответчика выплатить истцу более 56 млн гривен (почти 51,6 млн самого долга по займу, 4,9 млн гривен процентов и еще 8 тыс. гривен судебного сбора).

При этом судья Пидпалый проигнорировал факт поддельности подписи ответчика договором займа, подтвержденный сразу тремя экспертизами. В частности, факт подделки подписи подтвердили: Министерство внутренних дел (Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр), Служба безопасности Украины (Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз) и Министерство юстиции (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз).

Ранее судья Пидпалый попал в скандал с большим "приватовским" кейсом, обязав государственный Приватбанк компенсировать 6 офшорным компаниям деньги, которые в 2012-2014 годах они разместили на счетах кипрского филиала банка, а также проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Также именно Пидпалый постановил разрешить Генеральной прокуратуре получать информации о телефонных трафиках 2 известных журналисток: Натальи Седлецкой из программы "Схемы" и Кристины Бердинских из издания "Новое время". Генпрокуратура в 2018 году искала доказательства того, что директор НАБУ Артем Сытник якобы открыл тайну следствия этим журналисткам, рассказав о деталях расследования незаконного обогащения экс-прокурора АТО Константина Кулика. Европейский суд по правам человека признал, что этот вердикт может иметь необратимый негативный эффект и обязал воздержаться получать эти данные.

Читайте также: Дело на 56 миллионов. Судья Пидпалый признал фальшивую подпись подлинной.