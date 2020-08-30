В Одесі побилися націоналісти і представники ЛГБТ-спільноти, поранено поліцейського

Бійка сталася в центрі міста

Бійка сталася в центрі міста

Фото: Думська

В Одесі проведення «Маршу рівності» закінчилося бійкою між представниками ЛГБТ-спільноти та націоналістами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Думська".

Фестиваль "Одеса-Прайд 2020" проходив на Приморському бульварі, куди прийшли й активісти організації "Традиція і порядок". Будучи супротивниками маршу, вони почали ображати присутніх нецензурною лексикою, в результаті чого між двома групами виникла бійка.

Хтось із присутніх застосував сльозогінний газ, попри присутність правоохоронців, які охороняли ЛГБТ-марш. Поки поліцейським вдалося розвести людей по різні сторони на Думській площі, в натовпі виникло кілька бійок, в тому числі за участю правоохоронців.

В результаті чотири активісти були затримані, а один поліцейський отримав серйозне поранення і його з місця події відвезла "швидка".

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