Стало відомо, за які закони Рада візьметься з 1 вересня

На порядку денному розгляд законопроєкту про референдум

На порядку денному розгляд законопроєкту про референдум

Про це заявила нардеп від "Слуги народу" Олена Мошенець в ефірі каналу "Україна 24" й розповіла, які проєкти законів розглянуть депутати, передає RegioNews.

За її словами, буде розглянуто блок економічних питань, які не проголосували в ході минулої сесії.

"Перший закон, який я б виділила і який вимагає розгляду в другому читанні, - це закон про так звані інвестиційні няні, ініційований і внесений президентом. У першому читанні він був прийнятий влітку, і я знаю, що до нього внесено дуже багато правок. Також потребують прийняття закони про локалізацію і про індустріальні парки", - сказала вона.

Депутат переконана, що нинішній парламент вперше самостійно складе бюджет на наступний рік.

"До 15 вересня має бути поданий проєкт бюджету на 2021 рік. Важливий момент, що це буде наш перший самостійний бюджет, а не як минулого року, коли у нас були напрацювання від попередньої влади, оскільки бюджетний процес починається з початку року. Це буде наш перший бюджет, і сподіваюся, ми приділимо йому багато уваги і приймемо його швидко і безпроблемно", - заявила Мошенець.

Вона також анонсувала розгляд законопроєкту про референдум.

"Особливої уваги потребує закон про народовладдя, прийнятий у першому читанні. Дуже багато суперечок щодо цього закону, і думаю, що ми його нарешті приймемо, і українці зможуть ініціювати певні питання на референдумі і, що теж важливо, відкликати депутата залежно від того, чи задоволені вони його роботою", - розповіла депутат.

Коментуючи можливість зміни регламенту Ради через коронавірус, Мошенець зазначила, що їх не буде.

"За останньою інформацією, захворів голова комітету транспорту та інфраструктури Юрій Кисіль, ще кілька людей хворіють з нашої політичної сили. Але змін у регламенті поки не передбачено. Разумков сказав, що будемо працювати в тому ж режимі, який був. Єдине, що ми ініціювали зміну регламенту, щоб робочий день був до 15:00 без двогодинної перерви", - повідомила нардеп.

Нагадаємо, журналістів не пускатимуть в кулуари Ради через коронавірус.