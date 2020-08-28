13:41  28 августа
Кличко предлагает Правительству расширить использование приложения "Дій вдома"
15:52  28 августа
НАПК взялось за проверку деклараций Супрун, Трояна и еще ряда бывших и действующих чиновников
13:39  28 августа
В Раде объяснили, как борются с безработицей в Украине
UA | RU
UA | RU
28 августа 2020, 16:39 5

Стало известно, какие законы Рада начнет рассматривать с 1 сентября

28 августа 2020, 16:39 5
Читайте також українською мовою
На повестке дня рассмотрение законопроекта о референдуме
На повестке дня рассмотрение законопроекта о референдуме
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада 1 сентября выходит с летних каникул - в этот день начнется новая сессия парламента, где нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов и постановлений

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец в эфире канала "Украина 24" и рассказала, какие проекты законов рассмотрят депутаты, передает RegioNews.

По ее словам, будет рассмотрен блок экономических вопросов, которые не проголосовали в ходе прошлой сессии.

"Первый закон, который я бы выделила и который требует рассмотрения во втором чтении, - это закон о так называемых инвестиционных нянях, инициированный и внесенный президентом. В первом чтении он был принят летом, и я знаю, что к нему внесено очень много правок. Также требуют принятия законы о локализации и об индустриальных парках", - сказала она.

Депутат убеждена, что нынешний парламент впервые самостоятельно составит бюджет на следующий год.

"До 15 сентября должен быть подан проект бюджета на 2021 год. Важный момент, что это будет наш первый самостоятельный бюджет, а не как в прошлом году, когда у нас были наработки от предыдущей власти, так как бюджетный процесс начинается с начала года. Это будет наш первый бюджет, и надеюсь, мы уделим ему много внимания и примем его быстро и беспроблемно", - заявила Мошенец.

Она также анонсировала рассмотрение законопроекта о референдуме.

"Особого внимания требует закон о народовластии, принятый в первом чтении. Очень много споров относительно этого закона, и думаю, что мы его наконец-то примем, и украинцы смогут инициировать определенные вопросы на референдуме и, что тоже важно, отозвать депутата в зависимости от того, довольны ли они его работой", - рассказала депутат.

Комментируя возможность изменения регламента Рады из-за коронавируса, Мошенец отметила, что их не будет.

"По последней информации, заболел глава комитета транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, еще несколько человек болеют из нашей политической силы. Но изменений в регламенте пока не предусмотрено. Разумков сказал, что будем работать в том же режиме, который был. Единственное, что мы инициировали изменение регламента, чтобы рабочий день был до 15:00 без двухчасового перерыва", - сообщила нардеп.

Напомним, журналистов не будут пускать в кулуары Рады из-за коронавируса.

политика референдум закон Верховная Рада парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Битва за Черновцы стартовый приквел со многими неизвестными
Местные выборы в Днепре и области: старые лица под новыми флагами
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »