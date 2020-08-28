Стало известно, какие законы Рада начнет рассматривать с 1 сентября

На повестке дня рассмотрение законопроекта о референдуме

На повестке дня рассмотрение законопроекта о референдуме

Верховная Рада 1 сентября выходит с летних каникул - в этот день начнется новая сессия парламента, где нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов и постановлений

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Елена Мошенец в эфире канала "Украина 24" и рассказала, какие проекты законов рассмотрят депутаты, передает RegioNews.

По ее словам, будет рассмотрен блок экономических вопросов, которые не проголосовали в ходе прошлой сессии.

"Первый закон, который я бы выделила и который требует рассмотрения во втором чтении, - это закон о так называемых инвестиционных нянях, инициированный и внесенный президентом. В первом чтении он был принят летом, и я знаю, что к нему внесено очень много правок. Также требуют принятия законы о локализации и об индустриальных парках", - сказала она.

Депутат убеждена, что нынешний парламент впервые самостоятельно составит бюджет на следующий год.

"До 15 сентября должен быть подан проект бюджета на 2021 год. Важный момент, что это будет наш первый самостоятельный бюджет, а не как в прошлом году, когда у нас были наработки от предыдущей власти, так как бюджетный процесс начинается с начала года. Это будет наш первый бюджет, и надеюсь, мы уделим ему много внимания и примем его быстро и беспроблемно", - заявила Мошенец.

Она также анонсировала рассмотрение законопроекта о референдуме.

"Особого внимания требует закон о народовластии, принятый в первом чтении. Очень много споров относительно этого закона, и думаю, что мы его наконец-то примем, и украинцы смогут инициировать определенные вопросы на референдуме и, что тоже важно, отозвать депутата в зависимости от того, довольны ли они его работой", - рассказала депутат.

Комментируя возможность изменения регламента Рады из-за коронавируса, Мошенец отметила, что их не будет.

"По последней информации, заболел глава комитета транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, еще несколько человек болеют из нашей политической силы. Но изменений в регламенте пока не предусмотрено. Разумков сказал, что будем работать в том же режиме, который был. Единственное, что мы инициировали изменение регламента, чтобы рабочий день был до 15:00 без двухчасового перерыва", - сообщила нардеп.

Напомним, журналистов не будут пускать в кулуары Рады из-за коронавируса.