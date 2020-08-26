Дело на 56 миллионов. Судья Пидпалый признал фальшивую подпись подлинной, - СМИ

По мнению журналистов, решение судьи Вячеслава Пидпалого создает опасный прецедент

По мнению журналистов, решение судьи Вячеслава Пидпалого создает опасный прецедент

Об этом пишет РБК-Украина в статье "Опасный прецедент: как Печерский суд нарушает права украинцев".

20 августа в Печерском суде рассматривался, казалось бы, ничем не примечательный гражданский спор о договоре займа. В итоге следственный судья Вячеслав Пидпалый обязал ответчика выплатить истцу более 56 млн грн - почти 51,6 млн самого долга по займу, 4,9 млн процентов и еще 8 тыс. грн судебного сбора", - пишет издание.

По мнению журналистов, решение судьи Вячеслава Пидпалого создает опасный прецедент, потому что подпись ответчика под данным договором займа, с большой долей вероятности, оказалась поддельной, что установили одновременно три экспертизы - МВД (Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр), СБУ (Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз) и Минюст (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз).

Никто из украинских граждан не застрахован от того, что на него какие-то мошенники не оформили поддельный договор о займе, а потом через некоторое время не обяжут его в судебном порядке выплатить им многомиллионную сумму денег. Примечательно, что данная схема сама по себе довольно вариативная – требования могут касаться и личной недвижимости граждан, их собственных транспортных средств и другого ценного имущества", - пишет РБК-Украина.

По информации РБК-Украина, коллегия адвокатов Украины также обеспокоена этой ситуацией, и готовит соответствующее обращения на имя президента Владимира Зеленского, где вердикт судьи Вячеслава Пидпалого будет назван, как минимум, опасным прецедентом для всего украинского правосудия, а как максимум, юридическое профессиональное сообщество страны призовет власть отреагировать на действия суда в и так слишком корупциогенной судебной сфере.

Напомним, судья Вячеслав Пидпалый известен тем, что снимал аресты со счетов беглых чиновников времен Януковича, помог Игорю Коломойскому разорвать договор личной поруки по Приватбанку перед НБУ, а также разрешил Генпрокуратуре получать информации о телефонных трафиках двух известных журналисток: Натальи Седлецкой из программы "Схемы" и Кристины Бердинских из издания "Новое время".