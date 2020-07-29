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Голова Херсонської облради Мангер подав позов проти Юрія Луценка
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29 липня 2020, 15:26 8

Голова Херсонської облради Мангер подав позов проти Юрія Луценка

29 липня 2020, 15:26 8
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Мангер хоче стягнути з Луценка моральну шкоду, завдану неправомірними діями прокуратури
Мангер хоче стягнути з Луценка моральну шкоду, завдану неправомірними діями прокуратури
Фото: liga.net
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Печерський районний суд Києва відкрив цивільну справу за позовом голови Херсонської облради Владислава Мангера до колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

Про це вказано у відповідній ухвалі за результатами підготовчого засідання суду, пише RegioNews.

Як повідомляє портал "Судова влада”, засідання Печерського райсуду за позовом Владислава Мангера призначено на 17 вересня.

Владислав Мангер хоче в судовому порядку стягнути з Юрія Луценка відшкодування моральної шкоди, завданної неправомірними діями прокуратури.

Мова йде про "справу Гандзюк”, де голова облради Мангер є підозрюваним в організації убивства Катерини Гандзюк. Сума моральної шкоди в ухвалах не вказується.

Як відомо, про наміри подати позов проти Луценка адвокати Мангера заявили ще у квітні минулого року під час засідання Шевченківського райсуду Києва, де обирався запобіжний захід голові облради.

Тоді захисник Дмитро Ільченко сказав про суму моральної шкоди — 100 млн грн.

Нагадаємо, вчора Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера й експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна по факту замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.

суд позов Юрій Луценко Печерський суд Катерина Гандзюк Владислав Мангер
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