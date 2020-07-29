Голова Херсонської облради Мангер подав позов проти Юрія Луценка
Печерський районний суд Києва відкрив цивільну справу за позовом голови Херсонської облради Владислава Мангера до колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.
Про це вказано у відповідній ухвалі за результатами підготовчого засідання суду, пише RegioNews.
Як повідомляє портал "Судова влада”, засідання Печерського райсуду за позовом Владислава Мангера призначено на 17 вересня.
Владислав Мангер хоче в судовому порядку стягнути з Юрія Луценка відшкодування моральної шкоди, завданної неправомірними діями прокуратури.
Мова йде про "справу Гандзюк”, де голова облради Мангер є підозрюваним в організації убивства Катерини Гандзюк. Сума моральної шкоди в ухвалах не вказується.
Як відомо, про наміри подати позов проти Луценка адвокати Мангера заявили ще у квітні минулого року під час засідання Шевченківського райсуду Києва, де обирався запобіжний захід голові облради.
Тоді захисник Дмитро Ільченко сказав про суму моральної шкоди — 100 млн грн.
Нагадаємо, вчора Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера й експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна по факту замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.