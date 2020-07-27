Лікарні та школи не будуть скорочувати через адмінреформи - Корнієнко

Будуть створені мобільні центри для надання адміністративних послуг в селах і селищах

Будуть створені мобільні центри для надання адміністративних послуг в селах і селищах

Фото: з відкритих джерел

Перший заступник голови фракції і голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що з укрупненням районів кількість об'єктів інфраструктури у вигляді шкіл і лікарень не скоротиться до числа районів.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лікарні окремо, райони окремо. Кількість лікарень, шкіл, спортивно-юнацьких шкіл, будинків ветеранів та іншої інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Є механізм міжмуніципального співробітництва, міжрайонної співпраці - ми зараз над ним працюємо, і точно держава буде зберігати більшість інфраструктури", - сказав Корнієнко.

За його словами, надання послуг залишиться на рівні громад. Також будуть створені мобільні центри для надання адміністративних послуг у селах і селищах.

Корнієнко зазначив, що одним із ключових завдань на місцевому рівні є реалізація другої черги медичної реформи.

Сказати, що зараз ми укрупнили райони, і все закрилося - це неправильно, тому що все закрили ще до нас. Наша задача зараз, по-перше - правильно реалізувати другу чергу медичної реформи, зараз ми її призупинили, потрібно дочекатися від МОЗ, як вони це бачать і далі рухатися по цьому питанню", - наголосив нардеп.

Що стосується опорних шкіл, то, за словами глави СН, кожен випадок треба розглядати окремо, і якщо певна громада говорить про неприпустимість закриття школи, то потрібно шукати можливості утримувати цей навчальний заклад.

Нагадаємо, Київський штаб "Слуги народу" очолить Олександр Корнієнко, він буде відповідати за проведення виборів у столиці.

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