09:51  27 липня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 807 нових випадків
09:29  27 липня
У МВС пояснили, чому "луцького терориста" не знешкодили снайпери
09:11  27 липня
Підйом танкера Delfi: з судна стався черговий витік нафтопродуктів
UA | RU
UA | RU
27 липня 2020, 11:19 3

Лікарні та школи не будуть скорочувати через адмінреформи - Корнієнко

27 липня 2020, 11:19 3
Читайте также на русском языке
Будуть створені мобільні центри для надання адміністративних послуг в селах і селищах
Будуть створені мобільні центри для надання адміністративних послуг в селах і селищах
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перший заступник голови фракції і голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що з укрупненням районів кількість об'єктів інфраструктури у вигляді шкіл і лікарень не скоротиться до числа районів.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Лікарні окремо, райони окремо. Кількість лікарень, шкіл, спортивно-юнацьких шкіл, будинків ветеранів та іншої інфраструктури не скоротиться до кількості районів. Є механізм міжмуніципального співробітництва, міжрайонної співпраці - ми зараз над ним працюємо, і точно держава буде зберігати більшість інфраструктури", - сказав Корнієнко.

За його словами, надання послуг залишиться на рівні громад. Також будуть створені мобільні центри для надання адміністративних послуг у селах і селищах.

Корнієнко зазначив, що одним із ключових завдань на місцевому рівні є реалізація другої черги медичної реформи.

Сказати, що зараз ми укрупнили райони, і все закрилося - це неправильно, тому що все закрили ще до нас. Наша задача зараз, по-перше - правильно реалізувати другу чергу медичної реформи, зараз ми її призупинили, потрібно дочекатися від МОЗ, як вони це бачать і далі рухатися по цьому питанню", - наголосив нардеп.

Що стосується опорних шкіл, то, за словами глави СН, кожен випадок треба розглядати окремо, і якщо певна громада говорить про неприпустимість закриття школи, то потрібно шукати можливості утримувати цей навчальний заклад.

Нагадаємо, Київський штаб "Слуги народу" очолить Олександр Корнієнко, він буде відповідати за проведення виборів у столиці.

У "Слуги народу" розповіли, коли проведуть передвиборний з'їзд партії.

школа партія лікарні область Район
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »