Больницы и школы не будут сокращать из-за админреформы - Корниенко

Будут созданы мобильные центры для оказания административных услуг в селах и поселках

Будут созданы мобильные центры для оказания административных услуг в селах и поселках

Фото: из открытых источников

Первый заместитель главы фракции и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что с укрупнением районов количество объектов инфраструктуры в виде школ и больниц не сократится до числа районов.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Больницы отдельно, районы отдельно. Количество больниц, школ, спортивно-юношеских школ, домов ветеранов и другой инфраструктуры не сократится до количества районов. Есть механизм межмуниципального сотрудничества, межрайонного сотрудничества - мы сейчас над ним работаем, и точно государство будет сохранять большинство инфраструктуры", - сказал Корниенко.

По его словам, оказание услуг останется на уровне громад. Также будут созданы мобильные центры для оказания административных услуг в селах и поселках.

Корниенко указал, что одной из ключевых задач на местном уровне является реализация второй очереди медицинской реформы.

Сказать, что сейчас мы укрупнили районы, и все закрылось - это неправильно, потому что все закрыли еще до нас. Наша задача сейчас, во-первых - правильно реализовать вторую очередь медицинской реформы, сейчас мы ее приостановили, нужно дождаться от Минздрава как они это видят и дальше двигаться по этому вопросу", - подчеркнул нардеп.

Что касается опорных школ, то, по словам главы СН, каждый случай нужно рассматривать отдельно, и если определенная громада говорит о недопустимости закрытия школы, то нужно искать возможности содержать это учебное заведение.

Напомним, Киевский штаб "Слуги народа" возглавит Александр Корниенко, он будет отвечать за проведение выборов в столице.

Также в "Слуге народа" рассказали, когда проведут предвыборный съезд партии.