10:29  25 липня
Новий антирекорд: протягом доби зафіксували 1106 нових випадків COVID-19
11:19  25 липня
До реєстру корупціонерів за півроку потрапили понад 2 тисяч осіб
10:11  25 липня
Ситуація на Донбасі: за добу 9 обстрілів, втрат немає
UA | RU
UA | RU
25 липня 2020, 10:11 4

Ситуація на Донбасі: за добу 9 обстрілів, втрат немає

25 липня 2020, 10:11 4
Читайте также на русском языке
Бойовики знову використовували заборонені озброєння
Бойовики знову використовували заборонені озброєння
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 120 мм і 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння.

Бойовики обстріляли позиції українських захисників поблизу населених пунктів Гнутово, Лебединське, Пищевик, Широкіно, Новотошківське і Хутір Вільний.

Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника вогнем і змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, за минулу добу, українські воїни поранили одного загарбника. За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців в результаті ворожих обстрілів не було.

З початку поточної доби російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню неподалік Опитного. Втрат немає.

Нагадаємо, добою раніше бойовики 8 раз обстріляли українських військових.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »