Ситуація на Донбасі: за добу 9 обстрілів, втрат немає
За минулу добу збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 120 мм і 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння.
Бойовики обстріляли позиції українських захисників поблизу населених пунктів Гнутово, Лебединське, Пищевик, Широкіно, Новотошківське і Хутір Вільний.
Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника вогнем і змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, за минулу добу, українські воїни поранили одного загарбника. За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців в результаті ворожих обстрілів не було.
З початку поточної доби російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню неподалік Опитного. Втрат немає.
Нагадаємо, добою раніше бойовики 8 раз обстріляли українських військових.