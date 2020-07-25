Ситуація на Донбасі: за добу 9 обстрілів, втрат немає

Бойовики знову використовували заборонені озброєння

Бойовики знову використовували заборонені озброєння

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети 120 мм і 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння.

Бойовики обстріляли позиції українських захисників поблизу населених пунктів Гнутово, Лебединське, Пищевик, Широкіно, Новотошківське і Хутір Вільний.

Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника вогнем і змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, за минулу добу, українські воїни поранили одного загарбника. За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців в результаті ворожих обстрілів не було.

З початку поточної доби російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню неподалік Опитного. Втрат немає.

Нагадаємо, добою раніше бойовики 8 раз обстріляли українських військових.