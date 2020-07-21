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21 липня 2020, 13:42 6

"Слуга народу" висуне кандидатів у мери у всіх обласних центрах України

21 липня 2020, 13:42 6
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Кандидатів у мери представлять в найближчі два тижні
Кандидатів у мери представлять в найближчі два тижні
Фото: Facebook
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Голова політсили Олександр Корнієнко заявив, що партія "Слуга народу" висуне своїх кандидатів на посади мерів обласних центрів.

Про це він сказав на спільному брифінгу з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамієм, передає RegioNews.

У нас будуть кандидати у всіх 1460 громадах. Кандидати в мери будуть у всіх обласних центрах", - зазначив Корнієнко.

За його словами, 21 липня позачерговим засіданням Верховної Ради "поставлять фінальний акорд" в роботі третьої сесії парламенту і через тиждень - два почнуть з'являтися новини про кандидатів від "Слуги народу".

Ми почнемо їх презентувати у цих містах. Наш виборець найближчим часом побачить", - сказав політик.

Крім того, коментуючи можливість балотування колишнього актора студії "Квартал 95", а нині нардепа від "Слуги народу" Юрія Корявченкова у мери Кривого Рогу, Корнієнко сказав, що "високо оцінює його шанси на перемогу", тому, якщо він виявить таке бажання, то партія його підтримає.

Раніше стало відомо, хто піде від "Слуги народу" у мери Харкова, Одеси і Дніпра.

вибори Слуга народа партія мер депутат
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