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21 июля 2020, 13:42 8

"Слуга народа" выдвинет кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины

21 июля 2020, 13:42 8
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Кандидатов в мэры представят в ближайшие две недели
Кандидатов в мэры представят в ближайшие две недели
Фото: Facebook
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Глава политсилы Александр Корниенко заявил, что партия "Слуга народа" выдвинет своих кандидатов на должности мэров всех областных центров.

Об этом он сказал на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамием, передает RegioNews.

У нас будут кандидаты во всех 1460 общинах. Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах", - отметил Корниенко.

По его словам, 21 июля внеочередным заседанием Верховной Рады "поставят финальный аккорд" в работе третьей сессии парламента и через неделю - две начнут появляться новости о кандидатах от "Слуги народа".

Мы начнем их презентовать в этих городах. Наш избиратель все в ближайшее время увидит", - сказал политик.

Кроме того, комментируя возможность баллотирования бывшего актера студии "Квартал 95", а ныне нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова в мэры Кривого Рога, Корниенко сказал, что "высоко оценивает его шансы на победу", поэтому, если он изъявит такое желание, то партия его поддержит.

Ранее стало известно, кто пойдет от "Слуги народа" в мэры Харькова, Одессы и Днепра.

выборы Слуга народа партия мэр депутат
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