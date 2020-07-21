"Слуга народа" выдвинет кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины
Глава политсилы Александр Корниенко заявил, что партия "Слуга народа" выдвинет своих кандидатов на должности мэров всех областных центров.
Об этом он сказал на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамием, передает RegioNews.
У нас будут кандидаты во всех 1460 общинах. Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах", - отметил Корниенко.
По его словам, 21 июля внеочередным заседанием Верховной Рады "поставят финальный аккорд" в работе третьей сессии парламента и через неделю - две начнут появляться новости о кандидатах от "Слуги народа".
Мы начнем их презентовать в этих городах. Наш избиратель все в ближайшее время увидит", - сказал политик.
Кроме того, комментируя возможность баллотирования бывшего актера студии "Квартал 95", а ныне нардепа от "Слуги народа" Юрия Корявченкова в мэры Кривого Рога, Корниенко сказал, что "высоко оценивает его шансы на победу", поэтому, если он изъявит такое желание, то партия его поддержит.
Ранее стало известно, кто пойдет от "Слуги народа" в мэры Харькова, Одессы и Днепра.