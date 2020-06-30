Ситуація на Донбасі: бойовики 12 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранені

Окупанти обстріляли будинки в житловому секторі одного з селищ

Окупанти обстріляли будинки в житловому секторі одного з селищ

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Окупанти застосовували заборонені озброєння калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю.

Обстріли велися в районі селища Новолуганське: в результаті першого обстрілу було пошкоджено вікно та меблі одного з будинків, а при другому - ворог потрапив в металопластикове вікно, розбивши склопакет на балконі другого поверху житлового будинку. Постраждалих громадян, в результаті ворожого обстрілу, на щастя, немає.

Також стріляли поблизу Хутора Вольний, Кримського, Луганського, Старогнатовки, Мар'їнки і Південного.

За даними розвідки, в результаті вогню у відповідь були поранені двоє окупантів.

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, втрат серед складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, днями раніше окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню.