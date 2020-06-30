Ситуація на Донбасі: бойовики 12 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранені
За минулу добу збройні формування РФ 12 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Окупанти застосовували заборонені озброєння калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперське і стрілецьку зброю.
Обстріли велися в районі селища Новолуганське: в результаті першого обстрілу було пошкоджено вікно та меблі одного з будинків, а при другому - ворог потрапив в металопластикове вікно, розбивши склопакет на балконі другого поверху житлового будинку. Постраждалих громадян, в результаті ворожого обстрілу, на щастя, немає.
Також стріляли поблизу Хутора Вольний, Кримського, Луганського, Старогнатовки, Мар'їнки і Південного.
За даними розвідки, в результаті вогню у відповідь були поранені двоє окупантів.
З початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, втрат серед складу Об'єднаних сил немає.
Нагадаємо, днями раніше окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню.