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30 июня 2020, 13:16 8

Шмыгаль: готов уйти в отставку в любой момент

30 июня 2020, 13:16 8
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Кабмин завершил реформу децентрализации и переходит к выборам местных советов
Кабмин завершил реформу децентрализации и переходит к выборам местных советов
Фото: ВВС
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Глава правительства заверил, что готов пойти в отставку в любой момент, как только народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое желание.

Об этом премьер-министр рассказал в интервью BBC News Україна, передает RegioNews.

Никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает, не давал и не может давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться. Поэтому не может быть гарантии на должности, это не частный бизнес", - отметил он.

При этом глава правительства назвал положительные стороны его Кабмина: они практически завершили реформу децентрализации и переходят к финишной прямой - выборам местных советов.

Местные выборы состоятся осенью. Нет угрозы, что выборы будем переносить или они будут отменены. Они будут, если трезво и объективно позволит эпидемиологическая ситуация. Трудно спрогнозировать, как на осень развиваться эпидемия коронавируса. Но других оговорок нет", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль заверил, что в деле с назначением Сергея Шкарлета "президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам". По словам премьера, кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования выдвинули ректоры вузов.

Денис Шмыгаль политика премьер карантин отставка Кабмин
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