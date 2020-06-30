МОЗ готує другу чергу лікарень для прийому пацієнтів з COVID-19
Міністерство охорони здоров'я готує другу чергу медичних закладів через велику завантаженість лікарень у Львові та в Чернівецькій області.
Про це повідомив під час брифінгу голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає RegioNews.
За його словами, розгортання додаткових ліжок для хворих COVID-19 розпочнуть вже сьогодні.
Відповідаючи на запитання про завантаженість ліжок у Закарпатській області понад 70%, Радуцький відповів, що не володіє інформацією щодо цієї області.
Є у Львові 54%, в Чернівцях, мені здається, трохи більше 50%, тому МОЗ сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих на коронавірус", - сказав він.
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Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 706 інфікованих COVID-19, померло 12 хворих, 88 осіб одужали.