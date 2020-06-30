09:49  30 червня
В Україні добовий показник COVID-19 тримається на високому рівні
09:11  30 червня
На Одещині напали на керівництво парку "Тузловські лимани"
08:19  30 червня
Ситуація на Донбасі: бойовики 12 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранені
UA | RU
UA | RU
30 червня 2020, 08:49 1

У Чернівецькій області вирішили пом'якшити карантин

30 червня 2020, 08:49 1
Читайте также на русском языке
Послаблення карантину вступлять в силу з 1 липня
Послаблення карантину вступлять в силу з 1 липня
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Не дивлячись на велику кількість заражених коронавірусом в Чернівецькій області пом'якшують карантин: відновлять внутрішньообласному повідомлення і дозволять роботу ресторанів і спортзалів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Так, згідно з рішенням обласної комісії, в спортзалах і ресторанах дозволять знаходиться одночасно не більше ніж десяти відвідувачам.

У транспорті повинні бути заповнені тільки сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також будуть проводити температурний скринінг", - вказується в повідомленні.

Крім цього, з 1 липня відкриються стадіони і спортивні майданчики, буде дозволено проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомляв, коли відкриють дитячі табори в Україні, а також варто носити маску на пляжі.

коронавірус карантин Буковина Чернівецька ОДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Галицька трійка: на кого ставить "Слуга народу" у самому "незеленому" регіоні України
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »