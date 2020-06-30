У Чернівецькій області вирішили пом'якшити карантин

Послаблення карантину вступлять в силу з 1 липня

Послаблення карантину вступлять в силу з 1 липня

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Не дивлячись на велику кількість заражених коронавірусом в Чернівецькій області пом'якшують карантин: відновлять внутрішньообласному повідомлення і дозволять роботу ресторанів і спортзалів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

Так, згідно з рішенням обласної комісії, в спортзалах і ресторанах дозволять знаходиться одночасно не більше ніж десяти відвідувачам.

У транспорті повинні бути заповнені тільки сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також будуть проводити температурний скринінг", - вказується в повідомленні.

Крім цього, з 1 липня відкриються стадіони і спортивні майданчики, буде дозволено проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше Степанов повідомляв, коли відкриють дитячі табори в Україні, а також варто носити маску на пляжі.