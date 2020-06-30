Минздрав готовит вторую очередь больниц для приема пациентов с COVID-19

Во Львове и Черновцах превышен показатель загруженности больниц

Во Львове и Черновцах превышен показатель загруженности больниц

Фото: flickr

Министерство здравоохранения готовит вторую очередь медицинских учреждений из-за большой загруженности больниц во Львове и в Черновицкой области.

Об этом сообщил во время брифинга председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

По его словам, развертывание дополнительных коек для больных COVID-19 начнут уже сегодня.

Отвечая на вопрос о загруженности коек в Закарпатской области более 70%, Радуцкий ответил, что не владеет информацией по этой области.

Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, не более 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных коронавирусом", - сказал он.

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Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 706 инфицированных COVID-19, умерли 12 больных, 88 человек выздоровели.