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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 10:27 5

Минздрав готовит вторую очередь больниц для приема пациентов с COVID-19

30 июня 2020, 10:27 5
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Во Львове и Черновцах превышен показатель загруженности больниц
Во Львове и Черновцах превышен показатель загруженности больниц
Фото: flickr
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Министерство здравоохранения готовит вторую очередь медицинских учреждений из-за большой загруженности больниц во Львове и в Черновицкой области.

Об этом сообщил во время брифинга председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

По его словам, развертывание дополнительных коек для больных COVID-19 начнут уже сегодня.

Отвечая на вопрос о загруженности коек в Закарпатской области более 70%, Радуцкий ответил, что не владеет информацией по этой области.

Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, не более 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приема больных коронавирусом", - сказал он.

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Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 706 инфицированных COVID-19, умерли 12 больных, 88 человек выздоровели.

коронавирус Львов Черновцы больницы заболевание Михаил Радуцкий
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