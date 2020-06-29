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Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 12:06 19

Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены

29 июня 2020, 12:06 19
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Полиция устанавливает обстоятельства ее гибели
Полиция устанавливает обстоятельства ее гибели
Фото: flickr
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Депутат Николаевского областного совета заявил, что его жена погибла от ранения из травматического оружия.

Об этом сообщает полиция Николаевской области в Facebook, передает RegioNews.

29 июня около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия вызвала себе ранения в голову", - сообщили в полиции.

На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство полиции.

33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Известно, что предварительно начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК (Умышленное убийство).

По данным местного издания "Преступности.НЕТ", самоубийство совершила жена депутата от "Батькивщины" Игоря Ивануны

Напомним, в Новомосковске Днепропетровской области от полученных накануне тяжелых ожогов при взрыве квартиры, скончался 39-летний депутат горсовета Андрей Александрович.

смерть полиция самоубийство Николаев депутат Жена
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