На Харківщині стався вибух з пожежею

В результаті вибуху постраждала людина

В результаті вибуху постраждала людина

Фото: ДСНС

У Харківській області в селищі Есхар через вибух сталася пожежа. В результаті надзвичайної ситуації постраждав чоловік.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції області.

Як зазначає слідство, чоловік відкрив газ в оселі, а через деякий час підпалив сірник, в результаті чого стався вибух. В результаті вибуху пошкоджено вікна та літня кухня.

Наголошується, що чоловіка з опіками рук і обличчя госпіталізували, а пожежу встигли ліквідувати.

Слідчими Чугуївського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

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