На Харківщині п'яний чоловік стріляв у відпочиваючих з дітьми - є жертва

Двоє людей отримали вогнепальні поранення

Двоє людей отримали вогнепальні поранення

Фото: з відкритих джерел

В результаті стрілянини на Харківщині постраждали двоє людей, один з яких загинув. Стрілка затримали на місці скоєння злочину.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

Встановлено, що неподалік від кар'єра в селі Гусарівка відпочивала компанія з 10 чоловік з дітьми. З лісу вийшов невідомий і зробив декілька пострілів з невстановленої зброї в бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Двох постраждалих доставили в лікарню, де 27-річний чоловік від отриманих поранень помер.

На місці події співробітники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, напередодні на Київщині чоловік влаштував стрілянину по перехожих.