На Харківщині п'яний чоловік стріляв у відпочиваючих з дітьми - є жертва
В результаті стрілянини на Харківщині постраждали двоє людей, один з яких загинув. Стрілка затримали на місці скоєння злочину.
Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.
Встановлено, що неподалік від кар'єра в селі Гусарівка відпочивала компанія з 10 чоловік з дітьми. З лісу вийшов невідомий і зробив декілька пострілів з невстановленої зброї в бік громадян. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Двох постраждалих доставили в лікарню, де 27-річний чоловік від отриманих поранень помер.
На місці події співробітники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, напередодні на Київщині чоловік влаштував стрілянину по перехожих.