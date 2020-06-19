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Вакарчук шкодував про рішення не йти в президенти – Кіра Рудик
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19 червня 2020, 21:35 2

Вакарчук шкодував про рішення не йти в президенти – Кіра Рудик

19 червня 2020, 21:35 2
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За словами голови партії "Голос", нардеп-співак почав шкодувати про своє рішення після того, як побачив, що відбувається в державі
За словами голови партії "Голос", нардеп-співак почав шкодувати про своє рішення після того, як побачив, що відбувається в державі
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Рудик наголосила, що йдеться про реванш, старих людей у владі і небезпечні перемовини з Росією.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі сказала, що Вакарчук шкодував про своє рішення, коли побачив, що відбувалось після виборів і що відбувається зараз, пише RegioNews.

Він шкодував, як все вирішилося. Тобто, що відбувається в країні зараз. І я думаю, кожен з нас думав: "А що б я міг змінити, якби я вчинив інакше", – пояснила Кіра Рудик.

На запитання журналістки: "Тобто, він думає, якби тоді пішов на вибори, то могло б бути щось по-іншому?", вона відповіла: "Це, напевно, краще в нього спитати, що він думає. Але ми говорили про те, що кожен з нас міг би щось зробити, аби зараз не було ось такої ситуації".

Нагадаємо, сьогодні, 19 червня Святослав Вакарчук вирішив вийти із фракції "Голос" через те, що Рада відмовила йому у припиненні депутатських повноважень.

президент нардеп Голос Святослав Вакарчук Кіра Рудик
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