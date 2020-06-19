Вакарчук жалел о решении не идти в президенты – Кира Рудик

По словам руководителя партии "Голос", нардеп-певец начал сожалеть о своем решении после того, как увидел, что происходит в государстве

По словам руководителя партии "Голос", нардеп-певец начал сожалеть о своем решении после того, как увидел, что происходит в государстве

Рудик отметила, что речь идет о реванше, старых людях во власти и опасных переговорах с Россией.

Председатель партии "Голос" Кира Рудык в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале сказала, что Вакарчук жалел о своем решении, когда увидел, что происходило после выборов и что происходит сейчас, пишет RegioNews. Он жалел, как все решилось. То есть, что происходит в стране сейчас. И я думаю, каждый из нас думал: "А что бы я мог изменить, если бы я поступил иначе", – объяснила Кира Рудык. На вопрос журналистки: "То есть, он думает, если бы тогда пошел на выборы, то могло бы быть что-то по-другому?", она ответила: "Это, наверное, лучше у него спросить, что он думает. Но мы говорили о том, что каждый из нас мог бы что-то сделать, чтобы сейчас не было вот такой ситуации". Напомним, сегодня, 19 июня Святослав Вакарчук решил выйти из фракции "Голос" потому что Рада отказала ему в прекращении депутатских полномочий.

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