В Україні створять відомство з питань трансплантації - Степанов
У Міністерстві охорони здоров'я планують створити новий орган, що буде займатися питаннями трансплантації і лікування українців за кордоном.
Про це 6 червня повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, указ про створення нового відомства підписаний ще минулого тижня.
Питанням трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров'я буде приділятися особлива увага з тієї нової структури, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питанням трансплантації і лікування за кордоном", - сказав Степанов.
Він додав, що трансплантацію органів можна здійснювати і в Україні, але для цього потрібно побудувати певну систему.
За словами міністра, в Індії перебувають сім пацієнтів з України, які очікують на трансплантацію.
Нагадаємо, міністр Максим Степанов задекларував понад 19 млн гривень на банківських рахунках, чотири автомобілі та коштовності.
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