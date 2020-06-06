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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 12:16 18

В Україні створять відомство з питань трансплантації - Степанов

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06 червня 2020, 12:16 18
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Новий орган буде відповідати за питання трансплантації і лікування громадян України за кордоном
Фото: скріншот відео
Новий орган буде відповідати за питання трансплантації і лікування громадян України за кордоном

У Міністерстві охорони здоров'я планують створити новий орган, що буде займатися питаннями трансплантації і лікування українців за кордоном.

Про це 6 червня повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, указ про створення нового відомства підписаний ще минулого тижня.

Питанням трансплантації і лікування за кордоном в Міністерстві охорони здоров'я буде приділятися особлива увага з тієї нової структури, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питанням трансплантації і лікування за кордоном", - сказав Степанов.

Він додав, що трансплантацію органів можна здійснювати і в Україні, але для цього потрібно побудувати певну систему.

За словами міністра, в Індії перебувають сім пацієнтів з України, які очікують на трансплантацію.

Нагадаємо, міністр Максим Степанов задекларував понад 19 млн гривень на банківських рахунках, чотири автомобілі та коштовності.


МОЗ медицина
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