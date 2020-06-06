В Украине создадут ведомство по вопросам трансплантации - Степанов

Новый орган будет отвечать за вопросы трансплантации и лечения граждан Украины за рубежом

Фото: скриншот видео

Новый орган будет отвечать за вопросы трансплантации и лечения граждан Украины за рубежом

В Министерстве здравоохранения планируют создать новый орган, который будет заниматься вопросами трансплантации и лечения украинцев за рубежом.

Об этом 6 июня сообщил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, указ о создании нового ведомства подписан еще на прошлой неделе.

Вопросам трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание с той новой структуры, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельный орган, который будет заниматься вопросом трансплантации и лечения за рубежом", - сказал Степанов.

Он добавил, что трансплантацию органов можно осуществлять и в Украине, но для этого нужно построить определенную систему.

По словам министра, в Индии находятся семь пациентов из Украины, которые ожидают на трансплантацию.

Напомним, министр Максим Степанов задекларировал свыше 19 млн гривен на банковских счетах, четыре автомобили и драгоценности.