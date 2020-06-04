На Трійцю Зеленський зібрався відпочити під Генічеськом
Найближчі вихідні, на які припадає церковне свято Трійці 6-7 червня, Володимир Зеленський планує провести в президентській резиденції на острові Бірючий в Генічеському районі Херсонської області.
Про це повідомило видання Місцеві вісті з посиланням на власне джерело, пише Regionews.
За інформацією джерела, президентську дачу щосили готують до візиту глави держави, в тому числі приводять в порядок вертолітний майданчик.
На острові розташовані два комплекси будівель. Перший комплекс побудований ще в 1960-і роки для першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова.
Другий комплекс - нову президентську резиденцію, спорудили за прем'єрства Павла Лазаренка. За розкішшю і зручностями він значно перевершує старий.
Хрущов використовував держдачу як мисливський будиночок. Для цього заповідний острів довелося перевести в статус заповідно-мисливського господарства. У середині 1980-x будинок постраждав від пожежі. Від епохи генсека нині збереглася тільки частина інтер'єру їдальні. Там настелено міцний дубовий паркет, на стінах — мозаїка з дерева і достаток рогів, з яких зроблені навіть світильники і люстри.
За часів незалежної України в резиденції на Бірючому бував Леонід Кучма, який вів переговори з російськими представниками пo косі Тузла. Відвідували резиденцію також Віктор Янукович з сім'єю і Петро Порошенко.
Довідка:
Острів Бюрючий довжиною 24 і шириною до 5 кілометрів відгороджує Утлюкський затоку від Азовського моря. На острові живе до тисячі оленів, до 2,5 тисяч ланей, є рідкісні туркменські кулани, зайці та фазани.
Нагадаємо: сьогодні вранці на пробіжці під час робочої поїздки у Хмельницький Зеленський з Єрмаком бігали в супроводі трьох охоронців. Також президент розповів про гастрономічні вподобання.
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